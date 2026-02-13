Польша сообщила о неисправности соединяющего со Швецией подводного кабеля

Как уточняется в официальном заявлении, соединение между странами было временно отключено из-за неисправности в системе. По данным энергетической биржи NordPool, инцидент произошёл около 22:00 мск. Работы по восстановлению связи планировалось провести в ночь на 13 февраля, однако сроки завершения ремонтных работ пока предварительные. На момент публикации данных о восстановлении нет.