Польша сообщила о неисправности соединяющего со Швецией подводного кабеля

Ночная авария оставила Польшу без подводного энергетического соединения со Швецией: кабель, проложенный по дну Балтийского моря, временно не работает, сообщили представители компании «Польские электроэнергетические сети».

Источник: Life.ru

Как уточняется в официальном заявлении, соединение между странами было временно отключено из-за неисправности в системе. По данным энергетической биржи NordPool, инцидент произошёл около 22:00 мск. Работы по восстановлению связи планировалось провести в ночь на 13 февраля, однако сроки завершения ремонтных работ пока предварительные. На момент публикации данных о восстановлении нет.

«Соединение Польша — Швеция временно отключено из-за неисправности», — говорится в сообщении компании.

Представители энергетиков также не исключили, что причиной могли быть преднамеренные действия, но подробностей при этом не привели.

Ранее Life.ru писал, что британские военные взволновались из-за российского сухогруза «Синегорск», который встал над подводными кабелями в Бристольском заливе. Это судно оказалось рядом со стратегическими телеком-линиями, которые связывают Великобританию с США, Канадой и другими странами Европы. Такое соседство стало причиной повышенного внимания военных, которые заподозрили возможную угрозу инфраструктуре.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

