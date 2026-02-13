Фигурантам дела FESCO предъявили ущерб почти в миллиард рублей

До 2023 года основными акционерами FESCO были Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также ряд компаний и частных инвесторов. В 2020 году Рабинович приобрел 17,4% акций у американской TPG. В январе 2023 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил 92,4% акций FESCO в доход государства. Ответчиками выступали Магомедовы, Рабинович, Северилов и несколько компаний-акционеров.