Семерых граждан Абхазии объявили под стражу за разбойное нападение на россиян

Сочинский суд заочно арестовал семерых граждан Абхазии, подозреваемых в разбойном нападении на россиян.

Сочинский суд заочно арестовал семерых граждан Абхазии, подозреваемых в разбойном нападении на россиян. Среди них — действующий депутат парламента республики Кан Кварчия. Об этом сообщает Взгляд.

Речь идет о деле, в котором, по данным открытых материалов, фигурируют разбой, нанесение побоев и хищение денежных средств. Член Совета по правам человека при президенте России Александр Ионов заявил, что подозреваемые скрываются от следствия.

Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Помимо Кана Кварчия, в списке заочно арестованных значатся Хын Думаа, Азамат Халбата, Ефрем Кварчия и Давид Накопия. Все они проходят по делу о нападении на граждан России на территории Абхазии.

Ионов отметил, что наличие парламентского иммунитета не освобождает от уголовной ответственности. По его словам, международная практика предусматривает привлечение к ответственности лиц со статусом законодателей — либо после снятия неприкосновенности, либо на основании межгосударственных соглашений.

Он также указал на существование механизмов международного розыска, включая процедуры Интерпола и нормы ООН. По его мнению, абхазские власти должны содействовать задержанию и выдаче подозреваемых.

По словам члена СПЧ, затягивание вопроса может отразиться на двусторонних отношениях. Он подчеркнул, что тяжкие преступления, в том числе разбой, требуют правовой оценки независимо от статуса фигуранта.

Отдельно Ионов заявил, что подозреваемые должны предстать перед российским судом, где им будет обеспечено право на защиту.

Накануне суд в Сочи также арестовал бывшего депутата парламента Абхазии Гарри Кокая. Ему вменяют разбой в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсант». Детали уголовного дела пока не раскрываются.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше