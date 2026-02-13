Семерых граждан Абхазии объявили под стражу за разбойное нападение на россиян

Сочинский суд заочно арестовал семерых граждан Абхазии, подозреваемых в разбойном нападении на россиян. Среди них — действующий депутат парламента республики Кан Кварчия. Об этом сообщает Взгляд.
Речь идет о деле, в котором, по данным открытых материалов, фигурируют разбой, нанесение побоев и хищение денежных средств. Член Совета по правам человека при президенте России Александр Ионов заявил, что подозреваемые скрываются от следствия.
Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Помимо Кана Кварчия, в списке заочно арестованных значатся Хын Думаа, Азамат Халбата, Ефрем Кварчия и Давид Накопия. Все они проходят по делу о нападении на граждан России на территории Абхазии.
Ионов отметил, что наличие парламентского иммунитета не освобождает от уголовной ответственности. По его словам, международная практика предусматривает привлечение к ответственности лиц со статусом законодателей — либо после снятия неприкосновенности, либо на основании межгосударственных соглашений.
По словам члена СПЧ, затягивание вопроса может отразиться на двусторонних отношениях. Он подчеркнул, что тяжкие преступления, в том числе разбой, требуют правовой оценки независимо от статуса фигуранта.
Отдельно Ионов заявил, что подозреваемые должны предстать перед российским судом, где им будет обеспечено право на защиту.
Накануне суд в Сочи также арестовал бывшего депутата парламента Абхазии Гарри Кокая. Ему вменяют разбой в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсант». Детали уголовного дела пока не раскрываются.
