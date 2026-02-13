Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении прав инвалида в Краснокамске

В социальных сетях Прикамья появилась информация о молодом человеке с особенностями здоровья из Краснокамска. Он проживает в одном из многоквартирных домов города, в подъезде которого отсутствует пандус. Инвалид при входе и выходе на улицу испытывает трудности.