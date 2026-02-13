Ричмонд
Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении прав инвалида в Краснокамске

Жителю города с особенностями здоровья не обеспечены права на доступную среду.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет РФ возбуждено уголовное дело о нарушении прав человека с особенностями здоровья в Пермском крае. Ведомство усмотрело преступление по признакам халатности.

В социальных сетях Прикамья появилась информация о молодом человеке с особенностями здоровья из Краснокамска. Он проживает в одном из многоквартирных домов города, в подъезде которого отсутствует пандус. Инвалид при входе и выходе на улицу испытывает трудности.

Неоднократные обращения жильца дома в различные инстанции об установке пандуса и реализации его права на доступную среду результатов не принесли.

Следователь СУ СК РФ по Пермскому краю проведет необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на восстановление нарушенных прав гражданина.

«Действиям лиц, ответственных за создание безбарьерной среды для маломобильных граждан, будет дана правовая оценка», — отметили в краевом следственном управлении.