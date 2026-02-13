Ричмонд
В шести районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

Информация о пострадавших и разрушениях на земле из-за атака БПЛА на Ростовскую область не поступала.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки ликвидированы беспилотные аппараты в шести муниципальных образованиях.

Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что информация о жертвах или повреждениях инфраструктуры на текущий момент отсутствует, однако угроза применения дронов продолжает действовать.

В ночное и утреннее время были нейтрализованы беспилотники в Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском районах. Данных о пострадавших или разрушениях на земле не зафиксировано.

«Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — написал он в Telegram-канале.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что при атаке БПЛА ВСУ в Волгоградской области пострадали три человека.

