В Челябинске пенсионерка перевела мошенникам более 4 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в Ленинском районе. Там в полицию обратилась 65-летняя местная жительница. История началась со звонка от неизвестного, который попросил в целях «оцифровки жильцов дома» продиктовать код из SMS-сообщения. Когда горожанка выполнила это условие, ей стали поступать звонки от «представителей правоохранительных органов».
«Они заявили, что неизвестный получил доступ к ее средствам и может воспользоваться ими для помощи недружественной стране. Чтобы сохранить сбережения и избежать уголовной ответственности, пенсионерка должна была выполнить их требования. Следуя инструкциям аферистов, на протяжении месяца она переводила сначала собственные сбережения, а затем — взятые в кредит», — рассказали в региональном Главке МВД.
Кроме того, пенсионерка продала автомобиль и порядка миллиона рублей взяла у знакомых. Всего лишилась около 4,3 млн рублей.
Отмечается, что женщина знала о различных мошеннических схемах, кроме того, с ней проводили беседы сотрудники банков, но она настаивала на своем и оформляла кредиты.