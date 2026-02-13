В Челябинске пенсионерка перевела мошенникам более 4 млн рублей

«Они заявили, что неизвестный получил доступ к ее средствам и может воспользоваться ими для помощи недружественной стране. Чтобы сохранить сбережения и избежать уголовной ответственности, пенсионерка должна была выполнить их требования. Следуя инструкциям аферистов, на протяжении месяца она переводила сначала собственные сбережения, а затем — взятые в кредит», — рассказали в региональном Главке МВД.