ПВО отразила ночную атаку 58 украинских БПЛА в четырёх регионах России

Как сообщили в Минобороны РФ, атака продолжалась с 23:00 мск 12 февраля до 07:00 мск 13 февраля. Дежурные расчёты ПВО работали сразу в нескольких регионах страны.
Основной удар пришёлся на Волгоградскую область, где сбили 43 беспилотника. Ещё 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, два — над Курской областью и один — над территорией Республики Крым.
Ранее Life.ru писал о последствиях массированной атаки беспилотников в Волгоградской области, где пострадали три человека. В числе раненых оказались 12-летний школьник, 18-летний юноша и женщина — все они были госпитализированы, угрозы их жизни нет. Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.
