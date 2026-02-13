Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО отразила ночную атаку 58 украинских БПЛА в четырёх регионах России

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины. Всего над регионами России были перехвачены и уничтожены почти шесть десятков БПЛА самолётного типа.

Источник: Life.ru

Как сообщили в Минобороны РФ, атака продолжалась с 23:00 мск 12 февраля до 07:00 мск 13 февраля. Дежурные расчёты ПВО работали сразу в нескольких регионах страны.

Основной удар пришёлся на Волгоградскую область, где сбили 43 беспилотника. Ещё 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, два — над Курской областью и один — над территорией Республики Крым.

Ранее Life.ru писал о последствиях массированной атаки беспилотников в Волгоградской области, где пострадали три человека. В числе раненых оказались 12-летний школьник, 18-летний юноша и женщина — все они были госпитализированы, угрозы их жизни нет. Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше