Водитель и пассажир «десятки» погибли в ДТП с микроавтобусом: прокуроры Башкирии выясняют детали трагедии

В Башкирии прокуроры взяли на контроль выяснение деталей ДТП с двумя погибшими.

Источник: ГАИ Башкирии

Прокуратура Башкирии взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии, произошедшей сегодня утром на 62-м километре автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Столкнулись ВАЗ-2110 и Ford Transit, следовавший без пассажиров. В результате ДТП водитель и пассажир «десятки» получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Водитель автобуса не пострадал.

Для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал прокурор Давлекановского района Тимур Каюмов.

— Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту, — заявили в надзорном ведомстве.