В городе-спутнике Иркутска ввели режим ЧС из-за разрыва магистрального водовода

В городе-спутнике Иркутска Шелехове ввели режим чрезвычайной ситуации после крупной аварии на магистральном водоводе. Разрыв трубы оказался настолько серьёзным, что без воды остались целые микрорайоны, а восстановление системы может растянуться минимум на несколько дней. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Шелеховского района Максим Моден.

Источник: Life.ru

Чиновник уточнил, что повреждение произошло на водоводе диаметром 500 миллиметров. Линейный разрыв трубы уже достиг метра и продолжает увеличиваться, что значительно осложняет аварийные работы.

Авария случилась вечером 12 февраля. Специалисты городского «Водоканала» попытались устранить течь своими силами, в том числе с привлечением водолазов, однако ситуация только ухудшилась — при установке хомута повреждение стало ещё больше.

В результате водоснабжение полностью отключено в 1-м, 3-м и 4-м микрорайонах Шелехова, а также частично в селе Баклаши. На остальных территориях города давление в сетях существенно снижено.

Для ликвидации последствий аварии власти планируют отсечь около 600 метров повреждённого водовода, установить новый колодец и запорную арматуру. На время ремонта для жителей организуют подвоз питьевой воды — сейчас составляется соответствующий график.

По словам мэра, даже при благоприятном сценарии восстановительные работы займут не менее трёх дней.

Ранее Life.ru писал о масштабной аварии в Белгородской области, где из-за атаки ВСУ без электричества остались более 220 тысяч человек. Повреждение произошло на одной из подстанций, что привело к веерным отключениям в нескольких районах. Аварийные бригады экстренно приступили к восстановлению.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.