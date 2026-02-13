В городе-спутнике Иркутска ввели режим ЧС из-за разрыва магистрального водовода

Ранее Life.ru писал о масштабной аварии в Белгородской области, где из-за атаки ВСУ без электричества остались более 220 тысяч человек. Повреждение произошло на одной из подстанций, что привело к веерным отключениям в нескольких районах. Аварийные бригады экстренно приступили к восстановлению.