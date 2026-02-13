В городе-спутнике Иркутска ввели режим ЧС из-за разрыва магистрального водовода

Чиновник уточнил, что повреждение произошло на водоводе диаметром 500 миллиметров. Линейный разрыв трубы уже достиг метра и продолжает увеличиваться, что значительно осложняет аварийные работы.
Авария случилась вечером 12 февраля. Специалисты городского «Водоканала» попытались устранить течь своими силами, в том числе с привлечением водолазов, однако ситуация только ухудшилась — при установке хомута повреждение стало ещё больше.
В результате водоснабжение полностью отключено в 1-м, 3-м и 4-м микрорайонах Шелехова, а также частично в селе Баклаши. На остальных территориях города давление в сетях существенно снижено.
Для ликвидации последствий аварии власти планируют отсечь около 600 метров повреждённого водовода, установить новый колодец и запорную арматуру. На время ремонта для жителей организуют подвоз питьевой воды — сейчас составляется соответствующий график.
По словам мэра, даже при благоприятном сценарии восстановительные работы займут не менее трёх дней.
