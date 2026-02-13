Пожарные тушили 15 тонн семян подсолнечника в Самарской области

В четверг, 12 февраля, в 15:31 в селе Тимашево Кинель — Черкесского района Самарской области на улице Двор Завода загорелись семена подсолнечника в сушильном аппарате. Объем горящего сырья составил 15 тонн. На место выехал расчет пожарно-спасательной части № 144, сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.