Пожарные тушили 15 тонн семян подсолнечника в Самарской области

В четверг, 12 февраля, в 15:31 в селе Тимашево Кинель — Черкесского района Самарской области на улице Двор Завода загорелись семена подсолнечника в сушильном аппарате. Объем горящего сырья составил 15 тонн. На место выехал расчет пожарно-спасательной части № 144, сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
«На тушение пожара был подан 1 ствол “Б”, создано 1 звено газодымозащитной службы. В 15:40 пожар локализовали, а в 15:45 объявили ликвидацию открытого горения. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе центра.
Сейчас причины возгорания устанавливаются. Спасатели напоминают, что нужно строго следовать требованиям пожарной безопасности, а в случае обнаружения пожара звонить по номеру телефона 101 или 112.