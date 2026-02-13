Суд в Самаре отказался смягчить срок Тарховой по делу о вымогательстве

Согласно опубликованным данным, суд отказал в удовлетворении прошения. Тархова была приговорена в 2022 году к семи годам лишения свободы. Следствие установило, что она причастна к вымогательству 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы.
Людмила Тархова является дочерью бывшего главы Самара Виктора Тархова. Ее дочь, Екатерина Тархова, проходит обвиняемой по уголовному делу об убийстве бывшего мэра и его супруги, а также по ряду других статей, включая мошенничество, кражу и подделку документов.
По данным следствия, заявление о пропаже Виктора Тархова и его жены поступило в правоохранительные органы в конце января 2025 года. В ходе расследования была задержана их внучка Екатерина, которая признала свою причастность к преступлению.
Позднее следственные органы заочно предъявили обвинение еще двум фигурантам — уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее племяннику Дмитрию Метревели. Они объявлены в международный розыск. По версии следствия, подозреваемые могли участвовать в организации убийства и сокрытии следов преступления.
Кроме того, в рамках расследования была арестована Таисия Киселева, которую обвиняют в мошенничестве, связанном с имуществом семьи Тарховых. Расследование продолжается.