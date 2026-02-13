Ричмонд
Подполковник запаса получил 18 лет колонии за покушение на убийство

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд признал виновным по делу об организации убийства и приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего подполковника запаса Бориса Харченко, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Источник: © РИА Новости

«Харченко Бориса Анатольевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. “е”, “з” ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. “а”, “е”, “з” ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ… По совокупности преступления… назначить Харченко Б. А. окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением воинского звания “подполковника запаса”, — привела она выдержки из решения суда.

По данным ряда СМИ, уголовное преследование Харченко связано нападением на карельского предпринимателя Леонида Белугу, которое произошло в 2002 году. В машину предпринимателя был произведен выстрел из гранатомета. В результате погиб водитель, сам Белуга выжил. По сообщениям СМИ, непосредственным исполнителем покушения был осужденный на 12 лет экс-депутат Петрозаводского горсовета Тимур Зорняков, роль Харченко сводилась к организации покушения.