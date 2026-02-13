Ричмонд
В Каталонии из-за непогоды пострадали 86 человек

Из-за непогоды в Каталонии отменено около 100 рейсов.

Источник: Аргументы и факты

Сильный ветер стал причиной отмены более ста авиарейсов в международном аэропорту Барселоны. Об этом свидетельствуют данные оператора Aena.

Согласно отчетам оператора, дополнительно десять воздушных судов были направлены в другие аэропорты для посадки. В официальном сообщении Aena в социальной сети X* отмечается, что, по прогнозам синоптиков, ожидается медленная нормализация метеообстановки.

Между тем, служба гражданской защиты Каталонии информировала о множестве происшествий, связанных со сложными погодными условиями. По словам представителей ведомства, медицинская помощь потребовалась 86 пострадавшим, причем 34 из них понадобилась госпитализация в лечебные учреждения.

Испанское государственное агентство по метеорологии заранее распространило предупреждение об ухудшении погоды в каталонском регионе 12 февраля. Во многих районах был объявлен оранжевый уровень опасности, что означает серьезную угрозу. Порывы ветра, как прогнозировалось, могли усиливаться до 100 километров в час.

В связи с экстремальными погодными явлениями региональные власти приняли решение отменить учебные занятия в школах и высших учебных заведениях.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.