Полиция пресекла производство и распространение порнографии в Уфе

По данным пресс-службы МВД по РБ, в одном из популярных мессенджеров действуют два «лайф»-канала, которые использовались для агрессивной рекламы приватного платного канала с порнографическим контентом. Непосредственно в съемках участвовала 19-летняя жительница Уфы.
Монетизация осуществлялась через оплату подписки на банковскую карту, оформленную на её имя, а также через специализированные онлайн-сервисы. Координацией всей сети руководил ранее судимый 42-летний уфимец. В его функции входила общая стратегия развития приватных каналов, координация рекламной кампании в интернете, а также «продюсирование» девушки в качестве стримера на игровых платформах для привлечения аудитории.
За продвижение каналов и привлечение подписчиков отвечала 21-летняя уфимка. Она занималась размещением рекламных постов и перенаправлением пользователей в закрытый платный канал.
В рамках проверки была назначена и проведена искусствоведческая экспертиза, которая признала фото- и видеоматериалы платного канала порнографическими.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в целях распространения, в том числе с использованием интернета».
В отношении обеих фигуранток — 19-летней и 21-летней — избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Организатору, 42-летнему мужчине, суд избрал более строгую меру — заключение под стражу. В ходе обысков у подозреваемых изъяли вещественные доказательства: компьютерную технику, сотовые телефоны, жесткие диски, а также предметы, использовавшиеся при создании контента.
18+