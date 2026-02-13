В Воронежской области зафиксировали рост числа убийств в 2025 году

Всего в 2025 году в регионе зарегистрировано 85 убийств (годом ранее — 74). Рост произошел как в областном центре (с 32 до 42), так и в районах (с 41 до 43). Наибольшее увеличение числа преступлений отмечено в Железнодорожном, Левобережном, Центральном, Аннинском и Борисоглебском районах. При этом в Ленинском, Советском, Богучарском, Бутурлиновском, Воробьевском, Калачеевском, Новоусманском и Эртильском районах количество убийств, напротив, существенно снизилось. Раскрываемость за год выросла с 82,1% до 96%.