В Воронежской области зафиксировали рост числа убийств в 2025 году

Прокуратура Воронежской области подвела итоги надзора за преступлениями против личности в 2025 году. Несмотря на увеличение абсолютного числа убийств, раскрываемость таких преступлений выросла до 96%. Об этом 12 февраля сообщили в надзорном ведомстве.
Всего в 2025 году в регионе зарегистрировано 85 убийств (годом ранее — 74). Рост произошел как в областном центре (с 32 до 42), так и в районах (с 41 до 43). Наибольшее увеличение числа преступлений отмечено в Железнодорожном, Левобережном, Центральном, Аннинском и Борисоглебском районах. При этом в Ленинском, Советском, Богучарском, Бутурлиновском, Воробьевском, Калачеевском, Новоусманском и Эртильском районах количество убийств, напротив, существенно снизилось. Раскрываемость за год выросла с 82,1% до 96%.
Число преступлений, квалифицируемых как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, снизилось с 43 до 31. В Воронеже падение особенно заметное — с 19 до 6 случаев. В районах области показатель незначительно вырос (с 24 до 25), существенно — в Бутурлиновском районе. Раскрываемость преступлений этой категории второй год подряд остается 100-процентной.
В десяти районах области (Богучарский, Верхнемамонский, Воробьевский, Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Нижнедевицкий, Ольховатский, Подгоренский, Эртильский) таких преступлений не регистрировали вовсе.
Состояние законности обсуждалось на коллегии прокуратуры и координационных совещаниях с правоохранителями. В ведомстве отчитались о практике совместных заслушиваний следственно-оперативных групп по нераскрытым преступлениям.
По итогам года правоохранители раскрыли 2 убийства прошлых лет. Прокуратура направила в суд 3 уголовных дела с утвержденным обвинительным заключением.