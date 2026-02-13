Ричмонд
Крокодил напал на рабочего при переправе через реку

В Зимбабве полиция разыскивает мужчину, исчезнувшего после нападения крокодила. Об этом сообщает издание Bulawayo24.

Инцидент произошел в городе Квекве. Двое сотрудников шахты переходили реку вброд. Когда они достигли середины русла, рядом внезапно появился крокодил.

Хищник атаковал мужчину, который шел впереди, и утащил его под воду. Второму рабочему удалось выбраться.

На место направили водолазное подразделение полиции. Поиски результатов пока не дали.

В Зимбабве обитают нильские крокодилы — одни из крупнейших пресмыкающихся в Африке. Длина взрослых особей достигает 5 м. Этот вид считается агрессивным и способен нападать на крупных животных.

