Жительница Находки перевела мошенникам все родительские сбережения

В полицию Находки обратилась 19-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестные обманом заставили ее перевести крупную сумму денег, принадлежащих ее матери. Ущерб составил более 270 тысяч рублей.
Все началось со звонка. Неизвестный представился курьером и уточнил адрес для доставки. Девушка действительно ждала посылку от знакомого, поэтому не заподозрила подвоха. Чтобы «получить заказ», она продиктовала код из СМС.
Сразу после этого в ее личный кабинет на портале «Госуслуги» вошли мошенники. В сообщении от системы девушке предложили связаться по указанным номерам для уточнения данных. Она позвонила и попала уже на подставных специалистов.
Злоумышленники убедили жертву, что на ее имя уже оформлена электронная доверенность. Якобы теперь посторонние люди могут распоряжаться ее имуществом и квартирой родителей. Чтобы «проверить кабинет», девушка вводила на телефоне цифровые комбинации, которые диктовали собеседники.
Кульминацией стал звонок от лже-силовика. Мужчина строгим голосом заявил: девушку подозревают в дроппинге (переводе чужих денег), и ей срочно нужно «задекларировать» все средства. Когда выяснилось, что своих накоплений у заявительницы нет, аферист потребовал деньги родителей. Он пригрозил: если семья не подчинится, на адрес приедут сотрудники с обысками и привлекут ее родителей к уголовной ответственности.
Испугавшись, девушка взяла их наличные и через банкомат перевела 273 800 рублей на счета, продиктованные мошенниками. Лишь спустя время она осознала, что стала жертвой обмана.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.