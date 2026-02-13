Прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией в Шелехове

Прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией на водоводе в Шелехове. После происшествия 13 февраля 2026 года в районе ввели режим ЧС.
— На место выезжал прокурор города Шелехова. Ведомство оценит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения водоснабжения населения, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе надзоного органа.
Вопросы, связанные с обеспечением жителей города Шелехова и поселка Баклаши питьевой водой и организации ее доставки находятся на контроле. В свою очередь глава района Максим Модин сообщил, что отключение воды в 1, 3, 4-м микрорайонах и части Баклашей происходит постепенно.
— В домах с закрытой системой теплоснабжения сейчас будет отсутствовать и холодная и горячая вода. Но отопление будет работать везде и в штатном режиме, — уточнил Максим Модин.
Власти района попросили жителей экономить воду и не открывать краны на полную мощность.