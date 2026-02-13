Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией в Шелехове

Власти района попросили жителей экономить воду.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией на водоводе в Шелехове. После происшествия 13 февраля 2026 года в районе ввели режим ЧС.

— На место выезжал прокурор города Шелехова. Ведомство оценит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения водоснабжения населения, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе надзоного органа.

Вопросы, связанные с обеспечением жителей города Шелехова и поселка Баклаши питьевой водой и организации ее доставки находятся на контроле. В свою очередь глава района Максим Модин сообщил, что отключение воды в 1, 3, 4-м микрорайонах и части Баклашей происходит постепенно.

— В домах с закрытой системой теплоснабжения сейчас будет отсутствовать и холодная и горячая вода. Но отопление будет работать везде и в штатном режиме, — уточнил Максим Модин.

Власти района попросили жителей экономить воду и не открывать краны на полную мощность.