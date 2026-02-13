Ричмонд
Жителя Красноярского края обвинили в финансировании терроризма

44-летнему жителю Красноярского края предъявили обвинение в финансировании экстремистской и террористической организации.

Источник: Аргументы и факты

О возбуждении уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ сообщили сегодня в СК.

По версии следствия, в период с мая 2021 по март 2024 года мужчина перевел более 8 тысяч рублей на счета признанной экстремистской и террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по его месту жительства проведен обыск.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.