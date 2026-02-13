Жителя Красноярского края обвинили в финансировании терроризма

О возбуждении уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ сообщили сегодня в СК.
По версии следствия, в период с мая 2021 по март 2024 года мужчина перевел более 8 тысяч рублей на счета признанной экстремистской и террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по его месту жительства проведен обыск.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.