Как мошенники могут украсть деньги без данных карты

Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков, сообщает ИА DEITA.RU.
Он отметил, что с развитием технологий преступники не только используют новые методы мошенничества, но и часто создают схемы, позволяющие им получить доступ к личным данным и денежным средствам граждан.
Недавний тренд — банки начали внедрять возможность снятия наличных через QR-код без использования банковской карты и без ввода ПИН-кода. Для этого клиенту достаточно выбрать соответствующую услугу в банкомате, отсканировать сгенерированный банком код с помощью телефона, подтвердить свою личность через мобильное приложение и получить деньги.
Однако такая удобная функция стала оружием для злоумышленников, которые используют её для своих целей. Мошенники, например, звонят жертвам и утверждают, что запрашивают снятие наличных или блокировку операции, а затем просят отправить QR-код сгенерированной операции. Получив его, они используют тот же код для снятия средств со счёта.
Помимо этого, такие QR-коды широко применяются в самых популярных приложениях: для списания и начисления бонусных баллов, в супермаркетах, на АЗС, при продаже запчастей, в системах быстрого питания и даже в клубах фитнеса. Злоумышленники могут воспользоваться этими системами, чтобы украсть накопленные бонусы пользователя, списав их без ведома владельца.
Также опасны случаи, когда мошенники расклеивают мошеннические QR-коды на улицах или в общественных местах. Эти коды ведут на фишинговые сайты, которые могут выглядеть как официальные страницы магазинов со скидками, государственные порталы или другие ресурсы.
В результате перехода по таким ссылкам пользователь попадает на поддельный сайт, где его могут заставить оставить личные или платёжные данные, а злоумышленники используют их для кражи средств или получения доступа к личной информации.