Как мошенники могут украсть деньги без данных карты

Однако такая удобная функция стала оружием для злоумышленников, которые используют её для своих целей. Мошенники, например, звонят жертвам и утверждают, что запрашивают снятие наличных или блокировку операции, а затем просят отправить QR-код сгенерированной операции. Получив его, они используют тот же код для снятия средств со счёта.