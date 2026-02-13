Тысячи украинцев не могут заказать такси из-за «переезда» в Челябинск и Химки

Из-за тотального сбоя геолокации и работы средств радиоэлектронной борьбы телефоны жителей Киева и других городов «видят» себя на границе Челябинской области и Башкирии, а также в подмосковных Химках. В результате практически все мобильные сервисы — от доставки еды и такси до приложений для знакомств — блокируются с сообщением: «Мы не работаем на территории России».
Пользователи лишаются возможности заказать ужин, вызвать автомобиль или договориться о встрече через дейтинг-приложения. Банковские операции также фиксируются как проведённые в РФ, что создаёт дополнительные сложности. Проблема приобрела массовый характер в последнее время, однако её технические причины официально не комментировались.
Ранее Life.ru рассказал, что десятки тысяч владельцев iPhone в России столкнулись с внезапной блокировкой своих учётных записей Apple ID. Проблема носит не криминальный характер — аккаунты пользователей не были взломаны, а отключение произошло из-за сбоя в работе нейросети. Искусственный интеллект, настроенный компанией на автоматическое отслеживание лиц, находящихся под санкциями США и ЕС, ошибочно идентифицировал россиян как фигурантов ограничительных списков.
