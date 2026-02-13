Тысячи украинцев не могут заказать такси из-за «переезда» в Челябинск и Химки

Из-за тотального сбоя геолокации и работы средств радиоэлектронной борьбы телефоны жителей Киева и других городов «видят» себя на границе Челябинской области и Башкирии, а также в подмосковных Химках. В результате практически все мобильные сервисы — от доставки еды и такси до приложений для знакомств — блокируются с сообщением: «Мы не работаем на территории России».