В Приморье машины помешали технике проехать к дому, где при пожаре погибли дети

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Припаркованные машины помешали пожарным подъехать к дому № 30 по улице Толстого во Владивостоке, где во время пожара в квартире на седьмом этаже погибли трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.