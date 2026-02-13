В Приморье машины помешали технике проехать к дому, где при пожаре погибли дети

«12 февраля в 22:03 (15:03 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме № 30 по улице Толстого. По пути следования на место пожара огнеборцы столкнулись с проблемой запаркованности двора дома машинами. Проезд был затруднен», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что из-за позднего сообщения о пожаре в подъезде было сильное задымление. Спасателям удалось вывести из соседних квартир шесть человек, из них два ребенка. Площадь пожара составляла 30 кв. м.