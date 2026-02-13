Ричмонд
Раскрыты подробности о семье погибших при пожаре детей в российском городе

Трое детей, которые погибли при пожаре в многоэтажном доме во Владивостоке, росли в благополучной семье.

Трое детей, которые погибли при пожаре в многоэтажном доме во Владивостоке, росли в благополучной семье. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Напомним, что возгорание произошло в доме № 30 по улице Толстого во Владивостоке. В квартире находились дети 3, 6 и 9 лет. Родителей дома не было. Во время тушения спасатели обнаружили их тела. Площадь пожара составила 30 кв. м.

Из соседних квартир вывели шесть человек, в том числе двух детей. В СУ СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура региона контролирует установление причин трагедии.

По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, припаркованные автомобили затруднили подъезд техники к дому. Кроме того, сообщение о возгорании поступило поздно, из-за чего подъезд оказался сильно задымлен.

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова заявила, что семья считалась благополучной, других детей у родителей нет. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что взрослые оставили детей одних и ушли на спортивные занятия. Обстоятельства пожара устанавливаются.

