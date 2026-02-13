В ХМАО ученик принес в школу топор

Ранее, 9 февраля, 14-летний ученик пришел в школу в Советском в ХМАО с топором, ножом и пневматическим пистолетом в рюкзаке, чтобы отомстить обидчикам. Семиклассника задержали, никто не пострадал. Оружие заметил у него другой ученик, который рассказал учителю, а тот задержал подростка и забрал у него рюкзак, поясняли РИА Новости в управлении СК по региону. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению убийства, школьника отправили под домашний арест.