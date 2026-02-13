В ХМАО ученик принес в школу топор

"По предварительным данным, 12 февраля подросток пришел в образовательное учреждение с топором, который находился у него в рюкзаке. Педагог обнаружила топор и забрала у подростка, также были вызваны правоохранительные органы, — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего выясняются, организована проверка.
Как пояснила в своем Telegram-канале глава Нефтеюганского муниципалитета Алла Бочко, ученик нашёл топор на улице по дороге в школу № 2 в Пойковском и принёс с собой, чтобы затем забрать его домой.
«Все обстоятельства говорят об отсутствии какого-либо злого умысла. Ребёнок характеризуется положительно, конфликтов с одноклассниками не имел», — добавила она.
Ранее, 9 февраля, 14-летний ученик пришел в школу в Советском в ХМАО с топором, ножом и пневматическим пистолетом в рюкзаке, чтобы отомстить обидчикам. Семиклассника задержали, никто не пострадал. Оружие заметил у него другой ученик, который рассказал учителю, а тот задержал подростка и забрал у него рюкзак, поясняли РИА Новости в управлении СК по региону. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению убийства, школьника отправили под домашний арест.