Любителя медвежьего мяса задержали на Сахалине и забрали лапы для супа

На Сахалине таможенники обнаружили на борту судна из южнокорейского Пусана части гималайского медведя, занесённого в перечень редких видов. Необычный груз находился в бытовом холодильнике в машинном отделении.

«Сахалинские таможенники обнаружили четыре лапы гималайского медведя на морском судне, прибывшем в порт Корсаков из Пусана. Завёрнутые в пакет части животного выявили в бытовом холодильнике», — сообщили в ФТС.

Как установили сотрудники ведомства, лапы перевозил один из членов экипажа. По предварительной информации, механик приобрёл их на рынке и планировал приготовить деликатесный суп. Разрешительных документов на товар у него не оказалось.

Экспертиза подтвердила, что речь идёт о гималайском медведе, который подпадает под действие Конвенции СИТЕС. В отношении мужчины возбуждены два административных дела — за недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов. Ему грозит штраф и конфискация изъятых предметов.

Ранее на таможне в аэропорту Шереметьево был выявлен другой случай недекларирования ценностей: у гражданина Греции изъяли 12 православных икон общей стоимостью 1,3 млн рублей. Мужчина прилетел рейсом из Белграда и для прохождения контроля выбрал «зелёный коридор», попытавшись провезти иконы среди личных вещей в багаже.

