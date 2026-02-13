Любителя медвежьего мяса задержали на Сахалине и забрали лапы для супа

«Сахалинские таможенники обнаружили четыре лапы гималайского медведя на морском судне, прибывшем в порт Корсаков из Пусана. Завёрнутые в пакет части животного выявили в бытовом холодильнике», — сообщили в ФТС.
Как установили сотрудники ведомства, лапы перевозил один из членов экипажа. По предварительной информации, механик приобрёл их на рынке и планировал приготовить деликатесный суп. Разрешительных документов на товар у него не оказалось.
Экспертиза подтвердила, что речь идёт о гималайском медведе, который подпадает под действие Конвенции СИТЕС. В отношении мужчины возбуждены два административных дела — за недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов. Ему грозит штраф и конфискация изъятых предметов.
Ранее на таможне в аэропорту Шереметьево был выявлен другой случай недекларирования ценностей: у гражданина Греции изъяли 12 православных икон общей стоимостью 1,3 млн рублей. Мужчина прилетел рейсом из Белграда и для прохождения контроля выбрал «зелёный коридор», попытавшись провезти иконы среди личных вещей в багаже.
