18-летняя москвичка с анорексией попала в больницу с разрывом пищевода после вызова рвоты

Как сообщает SHOT, девушка на протяжении длительного времени искусственно вызывала рвоту после еды. После очередного эпизода она почувствовала резкую боль в горле и груди, а затем начала кашлять кровью, после чего вызвала скорую помощь.
Медики оценили её состояние как средней тяжести и доставили пациентку в больницу, где она находится под наблюдением гастроэнтерологов. Ожидается, что после стабилизации состояния ей также потребуется консультация психотерапевта из-за признаков расстройства пищевого поведения.
