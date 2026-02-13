Ричмонд
18-летняя москвичка с анорексией попала в больницу с разрывом пищевода после вызова рвоты

В Москве 18-летнюю девушку госпитализировали после серьёзных осложнений, вызванных попытками похудеть. По предварительным данным, у неё диагностировали разрыв пищевода и синдром Мэллори—Вейса.

Источник: Life.ru

Как сообщает SHOT, девушка на протяжении длительного времени искусственно вызывала рвоту после еды. После очередного эпизода она почувствовала резкую боль в горле и груди, а затем начала кашлять кровью, после чего вызвала скорую помощь.

Медики оценили её состояние как средней тяжести и доставили пациентку в больницу, где она находится под наблюдением гастроэнтерологов. Ожидается, что после стабилизации состояния ей также потребуется консультация психотерапевта из-за признаков расстройства пищевого поведения.

