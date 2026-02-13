В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов

По данным надзорного ведомства, вместе с двумя своими знакомыми мужчина самовольно начал строить четырехэтажный дом с мансардой на улице Второй Равелинной в Севастополе. После разместил в интернете объявления о продаже квартир и заключал договоры участия о долевом строительстве, паенакопления или займа. При этом выполнять взятые на себя обязательства соучастники не собирались.
«Земельный участок по указанному адресу предназначен для индивидуального жилищного строительства. Возведение на нем многоквартирного дома являлось заведомо незаконным. Покупатели не получили квартиры в собственность. Таким образом, в период с ноября 2014 по декабрь 2018 года семерым потерпевшим причинен ущерб на общую сумму почти 18 млн рублей», — сказано в сообщении.
Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере направлено в Гагаринский районный суд. Имущество обвиняемого арестовано. Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.