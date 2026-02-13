В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов

По данным надзорного ведомства, вместе с двумя своими знакомыми мужчина самовольно начал строить четырехэтажный дом с мансардой на улице Второй Равелинной в Севастополе. После разместил в интернете объявления о продаже квартир и заключал договоры участия о долевом строительстве, паенакопления или займа. При этом выполнять взятые на себя обязательства соучастники не собирались.