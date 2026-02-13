Подарок на 8 Марта: две подруги угнали машину и разбили ее трижды в Уссурийске

Жительницы Уссурийска решили продолжить отмечать Международный женский день, поэтому угнали машину сожителя одной из них, пока тот спал. За ночь девушки умудрились въехать в припаркованную машину, стену дома и дерево, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
«Сначала за руль села одна девушка и при движении совершила столкновение с припаркованным автомобилем. Затем они поменялись местами. Другая, заняв место водителя, ударила машину о стену дома. Затем, осуществляя поездку по г. Уссурийску, девушка не справилась с управлением и совершила ДТП, врезавшись в дерево», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 8 Марта 2025 года две подруги и сожитель одной из них распивали алкоголь. Когда мужчина уснул, женщинам захотелось прокатиться к друзьям. На место ДТП прибыли полиция, скорая и законный арендатор машины, который заявил, что никому руль не доверял.
В суде женщины признали вину и пообещали все возместить. Уссурийский районный суд счел возможным дать им шанс — каждой назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
Кроме того, с подруг взыскали 857 тысяч рублей в пользу собственницы авто и еще 167 тысяч за судебные издержки (расходы на представителя потерпевшей и экспертизу).
Напомним, что недавно ночная прогулка на родительской Toyota Vista обернулась для 15-летнего жителя Фокино серьезными последствиями. Подросток, не имея водительских прав, тайком сел за руль и вместе с компанией друзей отправился «покататься» по трассе «Артем — Находка — порт Восточный».