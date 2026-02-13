Подарок на 8 Марта: две подруги угнали машину и разбили ее трижды в Уссурийске

«Сначала за руль села одна девушка и при движении совершила столкновение с припаркованным автомобилем. Затем они поменялись местами. Другая, заняв место водителя, ударила машину о стену дома. Затем, осуществляя поездку по г. Уссурийску, девушка не справилась с управлением и совершила ДТП, врезавшись в дерево», — говорится в сообщении.