Москвичка с анорексией попала в больницу из-за разрыва пищевода

19-летнюю москвичку с анорексией госпитализировали столичные врачи — у девушки произошел разрыв пищевода из-за постоянных приступов рвоты после каждого приема пищи.
По данным Telegram-канала Mash, накануне у жительницы Москвы начались боли в горле и груди, после чего появился кашель с кровью. Ее семья обратилась за помощью к врачам.
Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медикам она призналась, что мечтала о стройной фигуре, поэтому долгое время вызывала рвоту, чтобы похудеть.
Врачи диагностировали разрыв пищевода и синдром Мэллори-Вейсса (разрыв слизистой оболочки пищевода) с кровотечением. Пациентку отправили к гастроэнтерологу и психиатру.
Врач Екатерина Кашух подчеркнула, что без своевременного лечения анорексия способна привести к смерти примерно каждого четвертого пациента. Эта болезнь представляет собой психическое расстройство.
Многие люди, веря рекомендациям из интернета, доводят организм до истощения, что может привести к анорексии. Психолог Дарья Сальникова назвала неочевидные причины заболевания.