Экс-вице-губернатор Свердловской области попросил отменить домашний арест

В пятницу в суде проходит заседание по продлению меры пресечения, в этом же девятом зале райсуда его арестовали после задержания в сентябре 2025 года.
Чемезов в начале заседания сказал, что нуждается в динамичном лечении, ему рекомендовано очное посещение врачей.
«Рекомендована прогулка. Находясь под домашним арестом, я лишён этого, лишён доступа к обследованию. Домашний арест лишил меня заработка, а у меня четверо несовершеннолетних детей. Все счета моих родственников арестованы. Прошу суд изменить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий», — пояснил Чемезов.
Судья приобщила к материалам дела ходатайство бывшего замгубернатора.
Следователь заявила, что запрет определённых действий, в частности, позволит ему скрыться от следствия, и ходатайствовала продлить его домашний арест на срок свыше полгода.
Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой. В ноябре 2025 года его перевезли из СИЗО Екатеринбурга в следственный изолятор Челябинска, потом отпустили под домашний арест до 16 февраля по итогам медосвидетельствования.
Бывший замгубернатора проходит по одному делу с бизнесменом, экс-бенефициаром уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО «Объединенная теплоснабжающая компания». Им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством, вины никто из них не признает.