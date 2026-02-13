Ричмонд
17-летнего подростка отправили под стражу за групповое разбойное нападение

По версии следствия, парень вместе с компанией напал на жителя деревни Новотрубное.

Источник: Комсомольская правда

Коченевский районный суд Новосибирской области отправил под стражу до 10 апреля 17-летнего подростка, который обвиняется в групповом разбойном нападении с причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшему. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

— По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил разбойное нападение на жителя деревни Новотрубное Коченевского района, — добавили в пресс-службе.

Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения. Также у него были похищены ценные вещи.