17-летнего подростка отправили под стражу за групповое разбойное нападение

Коченевский районный суд Новосибирской области отправил под стражу до 10 апреля 17-летнего подростка, который обвиняется в групповом разбойном нападении с причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшему. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.