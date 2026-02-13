Суд в Перми решил уволить чиновницу за покупку дорогого автомобиля

Суд обязал территориальное подразделение Министерства соцразвития Пермского края пересмотреть формулировку увольнения своей бывшей заместительницы руководителя, сообщили в краевой прокуратуре.
Основанием для разбирательства стала покупка автомобиля в 2022 году. Стоимость машины превысила совокупный доход семьи чиновницы за три предыдущих года. При этом законность происхождения средств, потраченных на приобретение, она не подтвердила и источники дохода не задекларировала.
Ранее прокуратура уже отсудила у госслужащей сумму, равную стоимости авто.
За коррупционное правонарушение чиновнице грозило увольнение в связи с утратой доверия. Однако работодатель эту меру не применил. Трудовые отношения прекратили по инициативе самой сотрудницы.
Прокурор счёл такую формулировку некорректной и добился её изменения через суд. Решение пока не вступило в законную силу.