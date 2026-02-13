Суд в Перми решил уволить чиновницу за покупку дорогого автомобиля

Основанием для разбирательства стала покупка автомобиля в 2022 году. Стоимость машины превысила совокупный доход семьи чиновницы за три предыдущих года. При этом законность происхождения средств, потраченных на приобретение, она не подтвердила и источники дохода не задекларировала.