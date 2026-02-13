В Приангарье введен режим ЧС из-за разрыва трубопровода

В городе Шелехове Иркутской области произошел разрыв магистрального трубопровода, в связи с чем в самом населенном пункте и соседнем селе Баклаши введен режим чрезвычайной ситуации. Одновременно в регионе продолжает действовать аналогичный режим, объявленный ранее из-за крупной аварии в Бодайбо.
О повреждении трубы диаметром 500 миллиметров сообщил глава Шелеховского района Максим Модин.
По его словам, протяженность разрыва достигла почти одного метра и продолжает увеличиваться. Он также отметил, что специалисты местного «Водоканала» неоднократно предпринимали попытки ликвидировать утечку, к работам привлекались водолазы. Однако при установке хомута повреждение, как уточнил Модин, лишь расширилось.
В настоящее время ремонтным службам предстоит отсечь участок трубопровода протяженностью более полукилометра. В результате под отключение водоснабжения подпадут несколько микрорайонов Шелехова и часть Баклашей.
Даже при наиболее благоприятном развитии ситуации на устранение последствий аварии потребуется от трех до четырех суток.