Силы ПВО уничтожили 58 дронов ВСУ над четырьмя регионами России за ночь

Над Волгоградской областью уничтожено 43 украинских дрона за ночь.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью российские военные отразили масштабную воздушную атаку. Системы противовоздушной обороны сбили 58 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Больше всего дронов уничтожили в небе над Волгоградской областью — там средства ПВО поразили 43 цели. Еще 12 беспилотников ликвидировали в Ростовской области, два — в Курской и один — над территорией Крыма.

В Минобороны уточнили, что атака велась с 23:00 12 февраля до 7 утра 13 февраля по московскому времени.

Тем временем российские подразделения продолжают улучшать свои позиции на Донецком направлении. Бойцы «Южной» группировки войск провели успешные наступательные действия в районах Славянска, Константиновки, Дмитровки, Юрковки и Никифоровки.

Как отметили в Министерстве обороны, в ходе боестолкновений нанесено серьезное поражение бригадам ВСУ и силам теробороны. Противник потерял более 120 военнослужащих.