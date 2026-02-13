Силы ПВО уничтожили 58 дронов ВСУ над четырьмя регионами России за ночь

Минувшей ночью российские военные отразили масштабную воздушную атаку. Системы противовоздушной обороны сбили 58 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Больше всего дронов уничтожили в небе над Волгоградской областью — там средства ПВО поразили 43 цели. Еще 12 беспилотников ликвидировали в Ростовской области, два — в Курской и один — над территорией Крыма.
В Минобороны уточнили, что атака велась с 23:00 12 февраля до 7 утра 13 февраля по московскому времени.
Тем временем российские подразделения продолжают улучшать свои позиции на Донецком направлении. Бойцы «Южной» группировки войск провели успешные наступательные действия в районах Славянска, Константиновки, Дмитровки, Юрковки и Никифоровки.
Как отметили в Министерстве обороны, в ходе боестолкновений нанесено серьезное поражение бригадам ВСУ и силам теробороны. Противник потерял более 120 военнослужащих.