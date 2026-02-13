«‎Бесплодная» замужняя учительница забеременела после секса с учениками и сделала аборт

Подросток рассказал, что педагог всячески пыталась привязать его к себе: приглашала в кабинет, делилась интимными снами, предлагала работать в семейной пекарне. Он признался, что попал в сильную психологическую зависимость, из-за чего бросил колледж и вернулся домой, чтобы быть рядом с ней. Отношения с учительницей, по его словам, разрушили его личную жизнь — он до сих пор не может строить отношения со сверстницами.