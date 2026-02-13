Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«‎Бесплодная» замужняя учительница забеременела после секса с учениками и сделала аборт

В США обнародованы шокирующие подробности уголовного дела 37-летней учительницы английского языка из Нью-Джерси Джули Риццителло. Как сообщает Star News, педагог школы Уолл была арестована в июле 2024 года по обвинению в интимных отношениях с двумя несовершеннолетними учениками — инциденты датированы 2017 и 2024 годами.

Один из пострадавших, чей роман с Риццителло начался, когда она уже состояла в браке, дал откровенные показания. По его словам, учительница утверждала, что «бесплодна», хотя у неё двое детей. Однако в январе 2018 года забеременела от него. Осознавая, что муж не является отцом, женщина прервала беременность.

Подросток рассказал, что педагог всячески пыталась привязать его к себе: приглашала в кабинет, делилась интимными снами, предлагала работать в семейной пекарне. Он признался, что попал в сильную психологическую зависимость, из-за чего бросил колледж и вернулся домой, чтобы быть рядом с ней. Отношения с учительницей, по его словам, разрушили его личную жизнь — он до сих пор не может строить отношения со сверстницами.

Суд приговорил Джули Риццителло к 10 годам тюремного заключения.

Ранее Life.ru рассказал об учительнице английского языка Афине Симеонидис, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Педагог заманивала школьников домой и совершала развратные действия. Мать девушки не верит в её виновность, говоря о клевете, но, как утверждалось, у силовиков есть серьёзные доказательства вины Афины — переписки с двумя 12-летними мальчиками. Обвиняемой назначили психиатрическую экспертизу.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше