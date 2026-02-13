«‎Бесплодная» замужняя учительница забеременела после секса с учениками и сделала аборт

Один из пострадавших, чей роман с Риццителло начался, когда она уже состояла в браке, дал откровенные показания. По его словам, учительница утверждала, что «бесплодна», хотя у неё двое детей. Однако в январе 2018 года забеременела от него. Осознавая, что муж не является отцом, женщина прервала беременность.
Подросток рассказал, что педагог всячески пыталась привязать его к себе: приглашала в кабинет, делилась интимными снами, предлагала работать в семейной пекарне. Он признался, что попал в сильную психологическую зависимость, из-за чего бросил колледж и вернулся домой, чтобы быть рядом с ней. Отношения с учительницей, по его словам, разрушили его личную жизнь — он до сих пор не может строить отношения со сверстницами.
Суд приговорил Джули Риццителло к 10 годам тюремного заключения.
Ранее Life.ru рассказал об учительнице английского языка Афине Симеонидис, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Педагог заманивала школьников домой и совершала развратные действия. Мать девушки не верит в её виновность, говоря о клевете, но, как утверждалось, у силовиков есть серьёзные доказательства вины Афины — переписки с двумя 12-летними мальчиками. Обвиняемой назначили психиатрическую экспертизу.
