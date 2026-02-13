Ричмонд
Силовики накрыли порностудию в Башкирии

В Уфе силовики накрыли порностудию, которую организовали трое местных жителей.

В Уфе силовики накрыли порностудию, которую организовали трое местных жителей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

19-летняя девушка снималась в порновидео, 21-летняя занималась пиаром и стримами, а 42-летний мужчина координировал процесс. Они завели два канала и переманивали аудиторию с игровых платформ.

Студия проработала недолго. Правоохранители пришли с обыском прямо во время работы. Модели и пиарщице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, организатора арестовали.

Ранее там же, в Уфе, накрыли другую порно-студию. Был задержан 30-летний организатор и четверо соучастников, в том числе две модели.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.