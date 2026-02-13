Россиян призвали не носить камуфляж в приграничье с Украиной

«Пожалуйста, дорогие друзья, в идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму. Особенно за последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов по жителям, которые ходят в зеленой камуфляжной военной форме», — написал глава региона в Max.
Рекомендация касается прежде всего жителей населённых пунктов, расположенных в 25-километровой приграничной зоне, а также тех, кто приезжает туда по работе или другим причинам. Власти считают, что такая мера поможет снизить риски для граждан.
Ранее Life.ru писал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под повторный ракетный обстрел во время осмотра пострадавших объектов инфраструктуры. Вместе с аварийными бригадами он укрывался в убежище, наблюдая за их работой. Сотрудники продолжали выполнять задачи под обстрелом, показав высокий профессионализм и самоотверженность.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.