65-летний самарец пытался украсть пожертвования из мечети

В Камышлинском районе Самарской области вынесли приговор местному жителю, который в августе 2025 года пытался похитить пожертвования из мечети в селе Камышла. 65-летний мужчина взял ключ из-под коврика у входа, проник внутрь и попытался вскрыть сейф, где хранилось более 9 тысяч рублей, сообщает прокуратура Самарской области.