65-летний самарец пытался украсть пожертвования из мечети

Мужчина из Самарской области проник в мечеть с помощью ключа и пытался вскрыть сейф с деньгами.

Источник: Комсомольская правда

В Камышлинском районе Самарской области вынесли приговор местному жителю, который в августе 2025 года пытался похитить пожертвования из мечети в селе Камышла. 65-летний мужчина взял ключ из-под коврика у входа, проник внутрь и попытался вскрыть сейф, где хранилось более 9 тысяч рублей, сообщает прокуратура Самарской области.

«Он был застигнут имамом и прихожанами. Довести преступление до конца не удалось», — рассказазали в надзорном ведомстве.

Суд признал пенсионера виновным в покушении на кражу с незаконным проникновением в хранилище и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.