В Новосибирской области 28-летний мужчина ударил родственника в грудь ножом

— 12 февраля бригада скорой помощи доставила мужчину в медицинское учреждение с колото-резаным ранением. Медики незамедлительно сообщили о пациенте в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 28-летний родственник потерпевшего. По данным следствия, во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удар ножом в область груди, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.