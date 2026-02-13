В Новосибирской области 28-летний мужчина ударил родственника в грудь ножом

В поселке Колывань Новосибирск сотрудники полиции раскрыли тяжкое преступление, в результате которого серьезно пострадал 62-летний местный житель.
— 12 февраля бригада скорой помощи доставила мужчину в медицинское учреждение с колото-резаным ранением. Медики незамедлительно сообщили о пациенте в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 28-летний родственник потерпевшего. По данным следствия, во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удар ножом в область груди, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Известно, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.