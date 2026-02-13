Ричмонд
Три человека пострадали при налете БПЛА на Волгоградскую область

Минувшей ночью над Волгоградской областью силы ПВО отразили массированную атаку, перехватив более 40 беспилотников. В результате инцидента пострадали трое жителей, включая ребенка.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ночь на 13 февраля Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате падения обломков и работы ПВО ранения получили три мирных жителя, повреждены жилые дома и автомобили.

Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, в хуторе Ямы Среднеахтубинского района обломки дрона повредили дом многодетной семьи, в результате чего был травмирован 12-летний мальчик.

Также в Красноармейском районе Волгограда госпитализировали 18-летнего юношу и женщину. На данный момент жизням всех троих пострадавших ничего не угрожает.

По данным администрации региона, в Волгограде падение БПЛА зафиксировали рядом с жилыми домами по трем адресам: на бульваре 30-летия Победы, 56, улице 8-й Воздушной Армии, 9А и проспекте Героев Сталинграда, 40. В квартирах выбиты стекла, а припаркованные во дворах автомобили посекло осколками. Кроме того, обломки дронов упали на территории нескольких промышленных предприятий города и области.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что над Волгоградом и Волжским были слышны многочисленные взрывы. В одном из районов обломки упали на парковку у девятиэтажки, что привело к возгоранию трех автомобилей. Из-за атаки временно закрывался местный аэропорт.

В настоящее время на местах работают оперативные службы. Глава региона поручил оценить ущерб для оказания помощи жителям и привести в готовность пункты временного размещения.

По информации Министерства обороны, в период с 23:00 мск 12 февраля до 07:00 мск 13 февраля дежурные средства ПВО уничтожили 58 БПЛА самолетного типа. Над территорией области были сбиты 43 беспилотника.

