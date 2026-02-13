Воронежский СК начал проверку после ДТП с автобусом, в котором пострадало шесть человек

СУ СКР по Воронежской области организовало доследственную проверку после информации об аварии с участием автобуса и автомобиля «УАЗ» в Семилукском районе 12 февраля. Об этом сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, в результате столкновения телесные повреждения получили шесть пассажиров автобуса: мужчины 63, 61, 48 и 41 года и женщины 39 и 55 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
В СК пояснили, что процессуальная проверка проводится по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи выполняют комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.