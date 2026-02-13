Ричмонд
Скорая с пациенткой внутри перевернулась из-за водителя Lexus на Сахалине

Авария с участием скорой медицинской помощи случилась в областном центре Сахалинской области на перекрёстке улицы Пуркаева и проспекта Мира. В итоге медицинский автомобиль перевернулся вместе с находившимися внутри врачами. О ДТП рассказали представители региональной госавтоинспекции.

Источник: Life.ru

В Южно-Сахалинске перевернулась скорая после столкновения с Lexus. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области.

По предварительной версии, водитель автомобиля Lexus GX470 двигался на зелёный сигнал светофора, однако не уступил дорогу карете скорой помощи, которая ехала в южном направлении с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. В итоге автомобиль медпомощи опрокинулся набок.

Травмы в результате аварии получила лишь получила одна женщина — пациентка скорой помощи. По данным местных СМИ, она ударилась головой.

«Участникам ДТП на месте оказана медицинская помощь. Обстоятельства устанавливаются. Проводится проверка», — говорится в сообщении госавтоинспекции.

Ранее на Дмитровском шоссе в Москве водитель Lexus устроил массовое ДТП, пытаясь уйти от погони. Иномарка последовательно столкнулась с 11 автомобилями. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя. Задержанный находился в изменённом состоянии, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В настоящий момент он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

