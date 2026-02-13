Ричмонд
В Ялте школьники обстреляли пластиковыми пулями дворника

Женщина получила легкие травмы.

Источник: Аргументы и факты

В Ялте двое школьников обстреляли дворника из игрушечного пистолета, целясь пластиковыми пулями в ее лицо. Об этом в своем Telegram-канале написала мэр города Янина Павленко.

Инцидент произошел в выходные возле одной из городских школ. Даже после замечания подростки не остановились и продолжили стрельбу — одна из пуль попала в губу сотруднице.

По словам Павленко, сначала она не могла поверить в реальность произошедшего, но факты подтвердилась. Пострадавшая — Оксана Владимировна — серьезных травм не получила, но написала заявление в полицию.

Личности нарушителей быстро установили по записям камер. Оба оказались учениками младших классов. К разбирательству подключились департамент образования, руководство школы, представители «Зеленостроя», правоохранители и родители детей.

На встрече с пострадавшей школьники признали вину и принесли извинения. Однако, подчеркнула мэр, безнаказанным поступок не останется.

«Труд тяжелейший, достоин уважения!!! Оксане Владимировне — персонально низкий поклон. Такие случаи недопустимы!», — завила Павленко.