ФСБ выявила в Крыму ячейку международных террористов

«Федеральной службой безопасности РФ в Бахчисарайском районе Крыма пресечена противоправная деятельность ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, состоявшей из двух граждан России… В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении.
Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний они вербовали в свои ряды местных мусульман для системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата.
По местам жительства задержанных найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы террористической направленности, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности международной террористической организации.
Возбуждено уголовное дело.