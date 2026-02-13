Ричмонд
ФСБ выявила в Крыму ячейку международных террористов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Правоохранители задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности РФ в Бахчисарайском районе Крыма пресечена противоправная деятельность ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, состоявшей из двух граждан России… В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении.

Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний они вербовали в свои ряды местных мусульман для системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

По местам жительства задержанных найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы террористической направленности, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности международной террористической организации.

Возбуждено уголовное дело.