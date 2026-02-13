Помешавшей пожарным парковкой на Толстого во Владивостоке занялась прокуратура

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме № 30 на улице Толстого во Владивостоке. В результате возгорания погибли трое детей.
Ранее в МЧС сообщили, что пожарные машины не смогли оперативно подъехать к подъезду из-за припаркованных автомобилей и установленных во дворе ограждений.
Специалисты прокуратуры оценят, насколько законно во дворе размещены заборы и шлагбаумы. Также проверят, как управляющая компания следит за состоянием внутридворовых проездов.
Особое внимание будет уделено тому, были ли созданы препятствия для подъезда экстренных служб к месту пожара.
Если нарушения подтвердятся, прокуратура примет меры реагирования к виновным лицам.