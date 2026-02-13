Ричмонд
Помешавшей пожарным парковкой на Толстого во Владивостоке занялась прокуратура

Спасатели жаловались на брошенные как попало машины, которые не позволили быстро подъехать к месту пожара.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме № 30 на улице Толстого во Владивостоке. В результате возгорания погибли трое детей.

Ранее в МЧС сообщили, что пожарные машины не смогли оперативно подъехать к подъезду из-за припаркованных автомобилей и установленных во дворе ограждений.

Специалисты прокуратуры оценят, насколько законно во дворе размещены заборы и шлагбаумы. Также проверят, как управляющая компания следит за состоянием внутридворовых проездов.

Особое внимание будет уделено тому, были ли созданы препятствия для подъезда экстренных служб к месту пожара.

Если нарушения подтвердятся, прокуратура примет меры реагирования к виновным лицам.