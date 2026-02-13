Ричмонд
В Башкирии в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Давлекановском районе Республики Башкортостан 13 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Источник: АиФ

В Давлекановском районе Башкирии 13 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

По его словам, около восьми часов утра на 62-м километре трассы Чишмы — Киргиз-Мияки произошло лобовое столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2110 и микроавтобуса Ford Transit.

Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм. В фургоне пассажиров не было, а водитель не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, представители МЧС России и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что в городе Свободном Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов и самосвала. Как сообщил региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности, в результате аварии пострадали три водителя. Двое из них отказались от медицинской помощи, а водителя самосвала деблокировали спасатели и передали медикам в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в результате ДТП произошел разлив дизельного топлива из грузовика. Последствия аварии были ликвидированы силами пожарных.