В Башкирии в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Давлекановском районе Башкирии 13 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
По его словам, около восьми часов утра на 62-м километре трассы Чишмы — Киргиз-Мияки произошло лобовое столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2110 и микроавтобуса Ford Transit.
Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм. В фургоне пассажиров не было, а водитель не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, представители МЧС России и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
