В Башкирии в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Ранее сообщалось, что в городе Свободном Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов и самосвала. Как сообщил региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности, в результате аварии пострадали три водителя. Двое из них отказались от медицинской помощи, а водителя самосвала деблокировали спасатели и передали медикам в состоянии средней тяжести.