Милиция сняла белоруса с маршрутки, ехавшего из «командировки» в Санкт-Петербург. Подробности рассказали в Следственном комитете.
По данным следствия, 26 января 2026 года 25-летнему жителю Светлогорска позвонил мошенник, который выдал себя за сотрудника по замене электросчетчиков. Звонивший заявил про необходимость в недельный срок установить другой прибор, а затем попросил продиктовать код из смс-сообщения. Мужчина в этот момент был занят рабочими вопросами и в спешке продиктовал цифры из сообщения.
Спустя час белорусу уже в мессенджерах стали поступать звонки якобы об сотрудников Комитета государственного контроля, Республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью «БелГИЭ». Его убедили, что «специалист по электросчетчикам» выманил у него код для того, чтобы украсть персональные данные. И это якобы привело к тому, что на мужчину стали оформлять кредиты и банковские переводы.
«Путем психологических манипуляций его привлекли к “сотрудничеству в интересах КГК”. Молодому человеку поставили задачу поработать “инкассатором” — забирать и перевозить деньги по указанным адресам», — сообщили в СК.
В тот же день мужчина пошел к пенсионерке. После общения с телефонными мошенниками пожилая женщина поверила в легенду со «спецоперацией КГБ», согласившись передать свои многолетние сбережения для «антикоррупционной проверки» в Минске. Жительница Светлогорска завернула в пакет 23 400 рублей и отдала их курьеру.
После этого фигурант поехал в Гомель. Около ТЦ он встретился с 75-летним пенсионером, который также оказался жертвой аферистов. Так, по указанию «сотрудника КГК» мужчина привез из дома 20 000 долларов, 4000 евро и 3000 рублей, чтобы передать их «агенту Нацбанка» якобы для декларирования и проверки их легальности.
На следующее утро житель Светлогорска по заданию куратора на автобусе поехал в Москву, где передал посреднику пакет с деньгами от потерпевших белорусов.
В среду, 28 января, мужчина вернулся в Гомель, чтобы забрать деньги у обманутого жителя Житковичей. 49-летний мужчина на своем авто приехал из районного центра, чтобы передать 11 400 рулей и 7500 долларов якобы для декларирования, сверки купюр в Минске. Курьер деньги отвез в Москву и передал тому же посреднику.
«Оттуда по указанию куратора молодой человек съездил в Санкт-Петербург. При возвращении домой на территории Светлогорского района сотрудники милиции высадили его из маршрутки и доставили в районный отдел для разбирательства», — привели подробности в Следственном комитете.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере.
Ранее пенсионерка в Минске отдала 280 тысяч рублей, опасаясь «переводов на ВСУ».
Тем временем в Минске студент выкопал из снега чужие деньги — вот что было дальше.
А еще белорусы узнали, что можно и нельзя делать в пятницу 13 февраля 2026.