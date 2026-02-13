Новосибирец насмерть сбил 18-летнюю девушку в Кемерово

В Кемерово на перекрестке улиц Сакко и Рабочая произошло смертельное ДТП. Там 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил грузовик. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а водитель скрылся с места происшествия. Об этом пишет VSE42.RU.