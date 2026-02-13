Ричмонд
Новосибирец насмерть сбил 18-летнюю девушку в Кемерово

Мужчину задержали.

Источник: Комсомольская правда

В Кемерово на перекрестке улиц Сакко и Рабочая произошло смертельное ДТП. Там 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил грузовик. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а водитель скрылся с места происшествия. Об этом пишет VSE42.RU.

— Сотрудники Госавтоинспекции установили обстоятельства ДТП и личность предполагаемого виновника. Им оказался 68-летний житель Новосибирска, — добавили в издании.

Кемеровские правоохранители выехали в Новосибирскую область и задержали мужчину. Водителя доставили в Кемерово для проведения следственных действий. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.