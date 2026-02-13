ФСБ задержала мужчину за контрабанду оружия в Петербурге

По их информации, мужчина отправил в Белоруссию бронепластину, предназначенную для создания вооружений и военной техники. Подобного рода предметы — продукция двойного назначения, в ее отношении действует экспортный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Также установлено, что он продавал бронежилеты, бронепластины и бронешлема, в том числе участникам специальной военной операции, — добавили представители ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
Силовики провели стрелковые испытания этой американской бронепластины. Ее заявленный класс защиты не подтвердился — она была пробита насквозь. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда вооружения»).