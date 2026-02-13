За взятку в 5,5 млн рублей в Калуге арестовали двух дорожных чиновников

В Калуге сотрудники ФСБ задержали двух сотрудников Федерального дорожного агентства по подозрению в коррупции. Фигурантами уголовного дела стали заместитель начальника и ведущий эксперт ФКУ «Управление магистрали Москва — Бобруйск». Им вменяется получение взятки в 5,5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.