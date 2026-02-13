Ричмонд
За взятку в 5,5 млн рублей в Калуге арестовали двух дорожных чиновников

Сотрудники ФСБ пресекли коррупционную схему в Калужской области. Заместитель начальника и эксперт ФКУ «Управление магистрали Москва — Бобруйск» получили 5,5 млн рублей от коммерсантов за покровительство при распределении дорожных контрактов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Калуге сотрудники ФСБ задержали двух сотрудников Федерального дорожного агентства по подозрению в коррупции. Фигурантами уголовного дела стали заместитель начальника и ведущий эксперт ФКУ «Управление магистрали Москва — Бобруйск». Им вменяется получение взятки в 5,5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По версии следствия, чиновники получили деньги от представителя коммерческой организации за покровительство и преимущества при заключении и исполнении госконтрактов. Речь шла о договорах на содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», а их противоправная деятельность была пресечена в ходе оперативных мероприятий.

В прокуратуре Калужской области уточнили должности подозреваемых и сообщили, что решением суда оба фигуранта заключены под стражу. Расследование всех обстоятельств дела продолжается.